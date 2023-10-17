В Госдуме ответили на предложение Рогозина о контрактной службе

В России уже существуют два вида контрактов на военную службу. Один из них предусмотрен на срок от трех месяцев, отметил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он в беседе с НСН отреагировал на призыв сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина предоставить добровольцам возможность заключать контракт на полгода.

«Что хотел Рогозин, честно говоря, не знаю, – признался депутат. – У нас есть два вида контрактов: для добровольцев – они от трех месяцев и больше, и контракты, которые заключаются контрактниками на срок не менее года. Его предложение уже осуществляется».

Также Соболев подчеркнул, что никакой мобилизации в России, несмотря на слухи, проводить не планируется, а сейчас ведется плановый отбор на добровольную службу по контракту.

Напомним, экс-глава «Роскосмоса» призвал ввести полугодовые контракты для набора людей на военную службу. Он заявил, что такой тип контрактов будет особенно популярен среди добровольцев возрастом от 40 до 50 лет.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщал, что у Генштаба ВС России нет планов по дополнительной мобилизации.