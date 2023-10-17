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Турция предлагает создать систему гарантов в палестино-израильском урегулировании

В МИД Турции предложили систему гарантов в палестино-израильском урегулировании

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Manu Fernandez/AP

МИД Турции предлагает создать систему гарантов в палестино-израильском урегулировании. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на главу МИД страны Хакана Фидана.

Отмечается, что идея состоит в том, чтобы несколько стран взяли на себя ответственность в обеспечении реализации палестино-израильского соглашения в случае его достижения.

Также Фидан заявил о необходимости международного давления на Израиль с целью согласия на создание палестинского государства.

Кроме того, Фидан заявил, что Турция в настоящее время проводит переговоры с политическим крылом радикального движения ХАМАС об освобождении удерживаемых им заложников, в том числе иностранцев. Он отметил, что ведомство получило запросы от разных стран, которые просят посодействовать в освобождении их граждан. Турецкое правительство начало обсуждать вопросы в том числе с политическим крылом ХАМАС.

Ранее в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла для обсуждения военной помощи.

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