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Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии в Карабахе

Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии во время событий в Карабахе

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе. Такое заявление он сделал во время заседания Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

Как заявил Пашинян, «в условиях бездействия» российского миротворческого контингента свыше 100 тысяч местных жителей покинули свои дома в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении охарактеризовал как цинизм недоумения из-за ухода армян из региона. По его мнению, Азербайджан продемонстрировал желание сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной.

До этого Пашинян заявил в Европарламенте, что Ереван до конца года готов подписать мирный договор с Баку.

По его словам, в октябре этого года в ходе неформального саммита Евросоюза в Гранаде была возможность прорыва в переговорах по нормализации отношений, но Азербайджан отказался от встречи.

Пашинян отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на принятые обязательства, до сих пор не объявил о признании территориальной целостности Армении.

Ранее Алиев заявил о закрытии темы карабахского конфликта.

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