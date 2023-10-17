Политологи объяснили, почему Зеленского не пустили в Израиль

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что власти Израиля отказали в визите президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что сейчас весьма неподходящее время. По мнению эксперта, израильтяне понимают, что украинскому лидеру необходимо лишь напомнить о себе миру.

«Украинские события и сам Зеленский выпали из эпицентра информационного пространства мирового, и сейчас быть в Израиле для него — это пытаться вернуть себе этот капитал, эти позиции. Израилю сейчас не до этого, не до игр, у него своих полно проблем, и он не стремится решать проблемы Зеленского», — отметил Тарасов.

Журналист-международник Андрей Школьников добавил, что «в решении Израиля нет никаких геополитических аспектов, Зеленский просто никому там не нужен».

16 октября израильский портал Ynet опубликовал сообщение со ссылкой на израильские власти о том, что в связи с конфликтом с Палестиной визит Зеленского будет несвоевременным.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что власти Израиля не относятся к нынешнему украинскому лидеру как к серьезному политику.

Ранее в Австрии заявили, что поражение украинской армии приведет к крушению режима Зеленского.