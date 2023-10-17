Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политологи объяснили, почему Зеленского не пустили в Израиль

Политолог Тарасов: Израилю сейчас не до Зеленского

close
100%
Olivier Matthys/Reuters

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что власти Израиля отказали в визите президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что сейчас весьма неподходящее время. По мнению эксперта, израильтяне понимают, что украинскому лидеру необходимо лишь напомнить о себе миру.

«Украинские события и сам Зеленский выпали из эпицентра информационного пространства мирового, и сейчас быть в Израиле для него — это пытаться вернуть себе этот капитал, эти позиции. Израилю сейчас не до этого, не до игр, у него своих полно проблем, и он не стремится решать проблемы Зеленского», — отметил Тарасов.

Журналист-международник Андрей Школьников добавил, что «в решении Израиля нет никаких геополитических аспектов, Зеленский просто никому там не нужен».

16 октября израильский портал Ynet опубликовал сообщение со ссылкой на израильские власти о том, что в связи с конфликтом с Палестиной визит Зеленского будет несвоевременным.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что власти Израиля не относятся к нынешнему украинскому лидеру как к серьезному политику.

Ранее в Австрии заявили, что поражение украинской армии приведет к крушению режима Зеленского.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий