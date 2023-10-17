Бывший американский посол сравнил необходимую помощь Украине и Израилю

Израилю для борьбы с ХАМАС требуется меньше помощи, чем Украине. Об этом заявил бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман в эфире телеканала Fox News.

Как считает дипломат, Израиль делает все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения сектора Газа, при этом он должен уничтожить группировку ХАМАС, потому что если этого не сделает, уверен Фридман, боевики вернутся с новыми силами.

По его словам, израильской армии нужно масштабное снабжение, много боеприпасов, чтобы появилась возможность противостоять Ливану в случае чего, а также больше ракет «Железного купола» и много всего другого.

Экс-посол заявил, что даже часть того, что США тратят на Украину, не нужно отправлять в Израиль, так как ей это необходимо больше. При этом он подчеркнул, что Израилю нужна какая-то небольшая помощь — $1-3 млрд.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ставит перед Израилем условия применения американского оружия и военной техники и не диктует ему планы военных операций, в том числе в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.