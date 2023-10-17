Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший американский посол сравнил необходимую помощь Украине и Израилю

Экс-дипломат Фридман заявил, что Израилю потребуется меньше помощи, чем Украине

close
100%
Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израилю для борьбы с ХАМАС требуется меньше помощи, чем Украине. Об этом заявил бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман в эфире телеканала Fox News.

Как считает дипломат, Израиль делает все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения сектора Газа, при этом он должен уничтожить группировку ХАМАС, потому что если этого не сделает, уверен Фридман, боевики вернутся с новыми силами.

По его словам, израильской армии нужно масштабное снабжение, много боеприпасов, чтобы появилась возможность противостоять Ливану в случае чего, а также больше ракет «Железного купола» и много всего другого.

Экс-посол заявил, что даже часть того, что США тратят на Украину, не нужно отправлять в Израиль, так как ей это необходимо больше. При этом он подчеркнул, что Израилю нужна какая-то небольшая помощь — $1-3 млрд.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ставит перед Израилем условия применения американского оружия и военной техники и не диктует ему планы военных операций, в том числе в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий