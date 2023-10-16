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Госдума 17 октября рассмотрит вопрос отзыва ратификации ДВЗЯИ

Жуков: заседание Госдумы 17 октября начнется с вопроса отзыва ратификации ДВЗЯИ

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Совет Госдумы 17 октября рассмотрит в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Александр Жуков, передает ТАСС.

Он рассказал, что завтрашнее заседание нижней палаты парламента начнется с рассмотрения этого вопроса.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что законопроект будет рассмотрен 17 октября. Соавторами документа выступают практически все депутаты — 438 парламентариев.

Ранее заместитель делегации России на заседании Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что РФ не будет проводить ядерные испытания. По его словам, отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит «сбалансировать наш статус по договору с США».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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