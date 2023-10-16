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Минфин США добивается роста издержек для России

Минфин США: Вашингтон добивается роста издержек для РФ при транспортировке нефти морем

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Global Look Press

Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик ван Нострэнд заявил, что администрация США пытается увеличить для Российской Федерации издержки при транспортировке российской нефти морем, а также препятствовать росту числа судов, используемых, по мнению американской стороны, для этих целей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона рассматривает множество различных способов повысить издержки.

Это необходимо, чтобы препятствовать расширению «теневого флота», а также для того, чтобы, когда Кремль решит инвестировать в него дополнительные средства, продолжить вытягивать средства из его военных фондов, подчеркнул ван Нострэнд.

До этого в Минфине Российской Федерации заявили, что средняя цена российской нефти марки Urals за период с 15 сентября по 14 октября выросла до $83,35 за баррель.

Рост цен на нефть связан с ожиданием дефицита предложения на мировом рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+. Кроме того, на рынок оказывают влияние опасения рецессии в Европе и США, а также риски геополитической нестабильности.

В то же время вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что к 2050 году мир пройдет пик потребления нефти и газа. Их доля в энергобалансе снизится до 60% с нынешних 85%. Однако Россия сохранит лидерство на энергетическом рынке.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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