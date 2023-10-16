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Экс-советник Кучмы объяснил отказ Зеленскому в визите в Израиль

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского в Израиле не считают серьезным политиком

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Власти Израиля не относятся к главе Украины Владимиру Зеленскому как к серьезному политику. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он считает, что именно с этим и вызван отказ украинскому лидеру в визите в страну.

«В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка», — сказал Соскин.

Также он подчеркнул, что Зеленский не сможет выступить в роли посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.

16 октября израильский портал Ynet писал, что в Израиле сообщили, что в связи с конфликтом с Палестиной визит президента Украины Владимира Зеленского будет несвоевременным.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари говорил, что визит президента США Джо Байдена в страну будет стратегически важным, но его прибытие не повлияет на подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Накануне бывший разведчик армии США Тони Шаффер заявлял, что израильское правительство не станет жалеть президента Украины Владимира Зеленского и «заберет» у его страны западные вооружения.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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