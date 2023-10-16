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В ООН прокомментировали удары Израиля по Газе

В ООН назвали удары Израиля по Газе с 2021-го по август 2023-го военным преступлением

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В докладе независимой комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях утверждается, что несоразмерные удары израильской стороны по сектору Газа с мая 2021 года по август 2023 года представляют собой военное преступление. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что он является «болезненным и своевременным», При этом доклад был завершен до начала последнего всплеска насилия и охватывает период с мая 2021 года по август 2023 года.

В докладе подчеркиваются, что ущерб, причиненный израильскими нападениями в секторе Газа, не был пропорционален военному преимуществу. Поэтому действия израильской стороны представляют собой военное преступление. 

В ООН также добавили, что, запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении главы общей разведки палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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