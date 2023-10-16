США и Венесуэла договорились по санкциям и выборам в Венесуэле

Соединенные Штаты и Венесуэла достигли договоренности о смягчении американских санкций в отношении южноамериканского государства и условиях проведения выборов президента в этой стране. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, осведомленные о прорывных переговорах» Вашингтона и Каракаса.

«Соединенные Штаты смягчат свои ограничительные меры против нефтяной отрасли Венесуэлы. В ответ на это власти в Каракасе обеспечат в 2023 году проведение состязательных президентских выборов с участием международных наблюдателей и прессы», — говорится в публикации.

11 октября заместитель министра нефтяной промышленности Венесуэлы Эрик Хасинто Перес на полях Российской энергетической недели (РЭН) сообщил, что власти Венесуэлы и США работают над тем, чтобы одобрить соглашение об ослаблении санкций против республики.

Ранее глава МИД Венесуэлы сообщил об итогах работы на Генассамблее ООН.