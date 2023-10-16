Политолог рассказал о неизменной с момента создания идеологии ХАМАС

С момента своего создания радикальная группировка ХАМАС начала применять террористические методы, заявил политолог, журналист и историк Алексей Макаркин. С того момента движение не пересматривало и не меняло свои взгляды и идеологию, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«У движения нет эволюции в сторону умеренности. Думаю, исходя из того, что мы видели 7 октября, — это террористы», — подчеркнул Макаркин.

При этом многие арабские страны «тайно или явно» поддерживают движение, направляя средства на развитие экономики сектора Газа, добавил эксперт. По его мнению, они отталкивались от мнения, что так ХАМАС будет постепенно становиться умеренной организацией, занимающейся развитием своих территорий.

«Но представления оказались иллюзорными: ХАМАС использовал финансирование для укрепления и оснащения своих вооруженных сил», — добавил Макаркин.

Напомним, война между Израилем и движением ХАМАС началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики ХАМАС взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа.

Военный эксперт ранее назвал действия ХАМАС в Израиле терроризмом против мирного населения. По его мнению, израильской армии будет непросто победить в военном конфликте, несмотря на численное превосходство, так как боевики радикального движения «более искусны» в бою.