Ситуация с предстоящими президентскими выборами в США является более чем странной. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин. Он отметил, что на случай, если Дональд Трамп и Джо Байден выйдут из предвыборной гонки, была сформирована электоральная база — Рон Десантис против Гэвина Ньюсома.

«Очень красивое противостояние, победителем в котором, должен был стать Десантис, взамен на то, что он не будет мстить демократам и продолжит поддерживать Украину. Еще летом политологи говорили о том, что ситуация предельная понятна: «Десантис — президент, и все расходимся по своим теле и радиоэфирам». Но что-то не пошло», — сказал политолог.

Он обратил внимание, что Десантис по неизвестным причинам резко ушел в тень, а те эксперты, которые пророчили ему победу на выборах, теперь советуют обратить внимание на миллиардера Гленна Янгкина.

16 октября президент США Джо Байден в интервью CBS объяснил, почему решил баллотироваться на второй срок. Он сообщил, что собирается сделать мир лучше, «подавив» российского лидера Владимира Путина, «чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил». Кроме того, президент США намерен позаботиться о решении конфликтов как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Подробности — у «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о возможном влиянии выборов в Польше на поддержку Украины.