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Дуда назвал «праздником демократии» прошедшие в Польше выборы

Президент Польши Дуда назвал праздником демократии прошедшие выборы

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал прошедшие в стране парламентские выборы, назвав их «праздником демократии». Он отметил самую высокую явку за весь период независимости страны, пишет DoRzezcy.

«Демократия в Польше стабильна, я этому очень рад. Я рад, что есть голос польского общества, какова его воля – эта воля будет у нас завтра. <…> Поздравляю новых депутатов и сенаторов, которые получат места в новом парламенте», — говорится в заявлении президента.

В заявлении отмечается, что «выборы — проверка того, насколько мы как общество демократичны, зрелы и устойчивы в принятии решений о себе». По мнению Дуды, польское общество показало, что «ответственно берет дело в свои руки».

Дуда подчеркнул, что теперь нужно «спокойно дождаться официальных результатов выборов». Он также поблагодарил тех, кто обеспечил безопасный процесс голосования.

По данным государственной избирательной комиссии Польши, после обработки 10,3% бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» набирает большинство (40,17%) голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набирает 26,55% голосов.

До этого глава польской оппозиции Дональд Туск со ссылкой на результаты экзит-пола заявлял, что уверен в победе на парламентских выборах.

Ранее в США назвали одно из плачевных для Украины последствий выборов в Польше.

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