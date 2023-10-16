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Стала известна дата проведения Египтом регионального саммита по палестинскому вопросу

Al Hadath: Египет анонсировал 21 октября саммит, посвященный эскалации в Газе

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Hatem Moussa/AP

Египет проведет 21 октября в Каире региональный саммит, посвященный палестинскому вопросу. Об этом сообщил арабский новостной телеканал Al Hadath.

«Саммит, созванный для обсуждения палестинского вопроса, <…> состоится в Каире 21 октября», — уточнили в публикации.

15 октября сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

До этого глава Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев. Президент обратил внимание на необходимость снижения эскалации конфликта в Газе.

Накануне глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах», через который Каир готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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