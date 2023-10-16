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Шольц высказался за скорейшее присоединение Западных Балкан к Евросоюзу

Шольц заявил, что необходимо быстро добиться присоединения балканских стран к ЕС

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Michele Tantussi/Pool/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости скорейшего присоединения стран Западных Балкан к Европейскому союзу (ЕС). Об этом он сообщил по прибытии на IX саммит Берлинского процесса, в котором принимают участие лидеры Евросоюза и стран региона в Албании, пишет DPA.

«Мне совершенно ясно, что спустя 20 лет после того, как было одобрено вступление этих стран, нужно быстро добиться того, чтобы это случилось», — заявил канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что во время саммита Шольц встретится с лидерами стран Западных Балкан — Албании, Сербии, Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины — и Косово. Кроме Шольца, на встрече будут присутствовать первые лица ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Уточняется, что встреча пройдет в рамках Берлинского процесса.

До этого глава МИД Словении Таня Файон заявила, что считает безальтернативным расширение Европейского союза (ЕС) в сторону Западных Балкан, выступив за скорейшую реализацию подобного развития событий.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

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