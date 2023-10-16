В Венгрии просят предоставить гарантии для исключения повтора ситуации с OTP Bank Grou

Будапешту требуются гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в перечень «спонсоров войны», не произойдет еще раз, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение», — отметил глава венгерского дипведомства.

Как добавил Сийярто теперь Будапешт рассчитывает на гарантии со стороны Киева, что такой ситуации с банком не повторится опять.

По его словам, Будапешт ждет делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции. Тем не менее еще не было получено со стороны НАПК подтверждения о готовности посетить страну с рабочим визитом, добавил Сийярто.

До этого в Bloomberg сообщили, что Венгрия предложила Евросоюзу в два раза уменьшить помощь Киеву. В Европейском союзе предполагают принять меры, способные смягчить жесткую позицию правительства Виктора Орбана по Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.