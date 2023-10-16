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В Британии указали на опасность для Украины влияния Трампа в конгрессе США

The Guardian: влияние Трампа в конгрессе может оставить Киев без денег

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Mike Blake/Reuters

Согласно информации британской газеты The Guardian, идеологическое влияние Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей выступают против помощи Украине, что может иметь серьезные последствия для Киева.

Издание отмечает, что с ростом популярности идеологии «Америка прежде всего» в Республиканской партии, антиукраинские взгляды стали распространяться среди электоральной базы и проникли в конгресс. Большинство республиканцев в нижней палате относятся к помощи Украине скептически или даже открыто враждебно.

Такая антиукраинская позиция радикальных республиканцев затрудняет выбор нового спикера палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. Умеренные республиканцы опасаются оттолкнуть радикальное крыло партии и повторить судьбу ушедшего спикера.

Guardian также предполагает, что задержка в предоставлении помощи Украине может нанести ущерб ее военным операциям. Украина не может продолжать свою борьбу бесконечно без дополнительной поддержки.

В начале этого месяца большинство членов палаты представителей проголосовало за отстранение Кевина Маккарти с поста спикера. Республиканская партия выдвинула Джима Джордана на эту должность, который считается одним из ближайших сторонников Трампа в Капитолии.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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