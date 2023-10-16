Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с визитом в Пекин, где пройдет третий международный форум «Один пояс — один путь», передает ТАСС.

Как сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров намерен провести переговоры с китайским коллегой Ван И в ходе своего визита в Китай.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что внешнеполитические подходы РФ и Китая близки России. По его словам, идеи по развитию Евразийского экономического союза в полной мере совпадают с китайскими идеями в рамках концепции «Один пояс — один путь».

До этого глава дипломатического ведомства КНР Ван И заявлял, что Пекин готов и дальше сотрудничать с Москвой в рамках формирования многополярного мира.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.