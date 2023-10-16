Премьер Румынии заявил о достижении компромисса с Киевом о правах румынского меньшинства

Глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что достигнут компромисс с Киевом о правах проживающих на Украине румынского национального меньшинства. Об этом, ссылаясь на интервью премьер-министра румынскому телевидению, сообщает ТАСС.

По словам Чолаку, был достигнут компромисс с украинскими властями по отношению к меньшинствам. Он подчеркнул, что Бухарест хочет таких же прав для румын на Украине, какие имеют украинцы в Румынии. Премьер-министр отметил, что уже готовы проекты необходимых изменений в законодательстве.

Чолаку особо подчеркнул, что молдавского языка на Украине больше существовать не должно.

Ранее сообщалось, что депутат верхней палаты румынского парламента Диана Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии территории.

До этого Владимир Зеленский объявил о планах открытия зернового коридора между Украиной и Румынией через Молдавию. Он сделал это заявление на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».