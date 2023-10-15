Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на первом заседании нового кабинета министров чрезвычайного времени, что Израиль уничтожит ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского правительства.

«ХАМАС думал, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», — заявил он.

В пресс-службе отметили, что заседание началось с минуты молчания в память о событиях 7 октября, когда радикалы из ХАМАС вторглись в Израиль.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что с начала операции ХАМАС «Наводнение Аль-Акса» 190 его сторонников были задержаны на территории Западного берега реки Иордан.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху уже обещал уничтожить ХАМАС.