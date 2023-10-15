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Блинкен вернется в Израиль для дальнейших консультаций

Госсекретарь США Энтони Блинкен вернется в Израиль для дальнейших консультаций

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Jacquelyn Martin/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 15 октября, вернется в Израиль спустя пять дней после того как он посетил эту страну. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Блинкен продолжит в Израиле консультации с высокопоставленными лицами на фоне подготовки израильской армией наземной операции в секторе Газа.

Последние дни Блинкен посвятил поездкам по Ближнему Востоку — в воскресенье, 15 октября, его самолет приземлился в Египте.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили предотвращение расширения конфликта на Ближнем Востоке. В Госдепе заявили, что договорились продолжать поддерживать связь с Китаем по вопросам Ближнего Востока.

До этого экс-министр внутренней безопасности США Джей Джонсон считает, что радикальная группировка ХАМАС надеется, что Израиль «чрезмерно отреагирует» в ответ на нападение.

Ранее Блинкен заявил конгрессменам об угрозе вторжения Азербайджана в Армению.

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Война в Израиле
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