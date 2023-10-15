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В МИД Британии раскрыли возможную цель движения ХАМАС

Глава МИД Британии Клеверли: ХАМАС хочет начать мировую религиозную войну

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Целью палестинского движения ХАМАС является начало мировой религиозной войны. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Глава ведомства отметил, что сейчас Израилю стоит избегать пострадавших среди палестинцев и мирного населения. Предотвращение подобных событий было бы в интересах израильского правительства, так как ХАМАС может использовать эту ситуацию в собственных целях.

«ХАМАС явно хочет превратить это (конфликт — «Газета.Ru») в масштабную арабо-израильскую войну или даже в войну между мусульманами и остальным миром», — подчеркнул Клеверли.

При этом журналисты поинтересовались у министра, может ли он назвать даты вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сектор Газа. Однако глава дипломатического ведомства заявил об отсутствии у него соответствующих сведений, в то же время указав на неизбежность наземной операции.

15 октября газета The New York Times сообщила, что израильские войска перенесли начало наземной операции в секторе Газа на несколько дней. По данным издания, за два дня до этого разведывательные группы ЦАХАЛ ненадолго зашли на территорию сектора Газа.

Тем не менее официально о начале операции, которая была запланирована на выходные, не объявлялось. В материале было указано, что реализацию плана отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Израиле раскрыли число задержанных членов движения ХАМАС.

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Война в Израиле
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