Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдеп США позволил госслужащим страны и их семьям покинуть Израиль

Госдеп: госслужащим США и их семьям разрешено покинуть Израиль из-за эскалации

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Государственные служащие США и члены их семей, находящиеся на территории Израиля, получили право покинуть страну в связи с продолжающимися боевыми действиями и беспрецедентной ситуацией в сфере безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте американского Государственного департамента.

В заявлении указано, что в регионе сохраняется высокий риск ракетных атак. Главным образом речь идет об израильской территории, Западном Береге и секторе Газа.

При этом в ведомстве подчеркнули, что атаки могут быть нацелены на транспортную инфраструктуру и места скопления туристов. Кроме того, не исключено попадание снарядов в местные государственные учреждения и торговые центры.

«Департамент одобрил отправление государственных служащих США, не относящихся к чрезвычайным ситуациям, а также членов их семей из американского посольства в Иерусалиме и подразделения США в Тель-Авиве, из-за беспрецедентной ситуации с безопасностью в Израиле», — указано в сообщении.

14 октября правительства Израиля и Египта договорились открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах», чтобы американские граждане могли покинуть сектор Газа. Как сообщило агентство France Presse (AFP), КПП должен был работать с 12:00 до 17:00 (совпадает с мск).

Однако позже стало известно, что египетские власти отказались пропускать граждан США через «Рафах». По данным РИА Новости, Каир отверг идею предоставить доступ к пропускному пункту только иностранцам.

Ранее США направили свои истребители на Ближний Восток для «укрепления позиций».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий