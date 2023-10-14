Госдеп США позволил госслужащим страны и их семьям покинуть Израиль

Государственные служащие США и члены их семей, находящиеся на территории Израиля, получили право покинуть страну в связи с продолжающимися боевыми действиями и беспрецедентной ситуацией в сфере безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте американского Государственного департамента.

В заявлении указано, что в регионе сохраняется высокий риск ракетных атак. Главным образом речь идет об израильской территории, Западном Береге и секторе Газа.

При этом в ведомстве подчеркнули, что атаки могут быть нацелены на транспортную инфраструктуру и места скопления туристов. Кроме того, не исключено попадание снарядов в местные государственные учреждения и торговые центры.

«Департамент одобрил отправление государственных служащих США, не относящихся к чрезвычайным ситуациям, а также членов их семей из американского посольства в Иерусалиме и подразделения США в Тель-Авиве, из-за беспрецедентной ситуации с безопасностью в Израиле», — указано в сообщении.

14 октября правительства Израиля и Египта договорились открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах», чтобы американские граждане могли покинуть сектор Газа. Как сообщило агентство France Presse (AFP), КПП должен был работать с 12:00 до 17:00 (совпадает с мск).

Однако позже стало известно, что египетские власти отказались пропускать граждан США через «Рафах». По данным РИА Новости, Каир отверг идею предоставить доступ к пропускному пункту только иностранцам.

Ранее США направили свои истребители на Ближний Восток для «укрепления позиций».