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На парламентском саммите G20 обсудили применение ядерного оружия

Главы парламентов стран G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Участники парламентского саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоялся в Индии, заявили о недопустимости использования ядерного оружия или угроз его применения. Соответствующий пункт был включен в совместную декларацию по итогам мероприятия, передает ТАСС.

«Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы», — указано в документе.

Согласно полученной информации, составители декларации внесли данную формулировку в раздел о текущей ситуации на Украине. При этом участники саммита призвали все страны мира соблюдать нормы международного права, а также указали на решающее значение дипломатии для урегулирования различных конфликтов и кризисов.

Кроме того, в документе отражено намерение государств G20 объединить усилия для преодоления разрушительного влияния боевых действий на глобальную экономику. В то же время участники мероприятия сообщили о готовности приветствовать все конструктивные инициативы по восстановлению мира на Украине, которые соответствовали бы Уставу ООН и лозунгу «Одна Земля, одна семья, одно будущее».

«Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны», — подчеркивается в декларации.

Ранее стало известно о реакции украинского президента Владимира Зеленского на отказ Индии приглашать его на саммит «двадцатки».

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