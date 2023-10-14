Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский в разговоре не под запись потребовал от журналистов не писать о коррупции в стране на фоне продолжающихся боевых действий, заявила главный редактор портала ZN.UA Юлия Мостова. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на издание New Voice.

Как рассказала Мостова, с требованием не освещать коррупционные скандалы Зеленский обратился после раскрытия схемы масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для украинской армии.

В то же время украинский лидер не предложил журналистам при выявлении коррупционных фактов и схем передавать информацию об этом властям для принятия необходимых мер. Зеленский просто призвал не затрагивать эту тему, отметила Мостова.

Ранее Государственное бюро Украины (ГБР) сообщило, что раскрыло схему с завышенными ценами на продукты для Минобороны Украины.

Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении троим чиновникам, включая бывшего замглавы Минобороны Вячеслава Шаповалова, после скандала с закупками в ведомстве. В тот же день Шаповалову предъявили обвинение в препятствовании деятельности армии.

Ранее депутат Рады заявила, что приближенные к власти люди разворовывают бюджет Украины.