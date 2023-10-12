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Депутат Рады заявила, что приближенные к власти люди разворовывают бюджет Украины

Депутат Южанина обвинила приближенных к власти в разворовывании бюджета Украины

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РИА «Новости»

Украинский бюджет разворовывают люди, приближенные к власти. Об этом заявила член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире радиостанции «FM Галичина», передает ТАСС.

«Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства, и к этому причастны только приближенные к власти люди», — сказала Южанина.

По ее словам, эти люди должны осознавать, что такие действия приведут к ограничению финансирования Украины со стороны ее союзников, а «выжить за свой счет мы не сможем».

Депутат также назвал дефицит бюджета страны «катастрофическим» и отметила, что собственные средства украинское правительство направляет практически полностью на сектор безопасности и обороны, а другие статьи будут финансироваться исключительно при наличии помощи извне.

Ранее в НАТО заявили, что Украина даже в разгар конфликта должна бороться с коррупцией.

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