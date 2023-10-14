Запад переключает внимание с Украины на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября совершил неожиданный визит в штаб-квартиру НАТО в надежде получить помощь от военного альянса. Китайские аналитики считают, что первый визит украинского лидера с момента начала конфликта в феврале 2022 года стал очевидным признаком его растущей обеспокоенности по поводу того, что НАТО перенаправляет помощь с Украины в Израиль, пишет китайская газета Global Times.

В статье говорится, что гарантии США и НАТО в продолжении помощи Украине «хрупкие». В НАТО Зеленский заявил, что рассчитывает на то, что Запад предоставит дополнительную поддержку системам ПВО и артиллерии, а также отметил, что «все боятся», что помощь Запада сократится по мере продолжения конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

«Высшие чиновники НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав предоставить дополнительную военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов до наступления зимы. Аналогичным образом, министр обороны США Ллойд Остин пообещал в среду, что военная поддержка Вашингтона Израиля не поставит под угрозу его обязательства перед Украиной», — пишет автор статьи.

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил газете, что пока конфликт ограничивается Газой, Западу не придется перенаправлять значительные военные ресурсы в Израиль. По его мнению, США опасаются распространения конфликта, который может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке с участием других мусульманских и арабских стран, и Вашингтон готовится к сдерживанию Ирана.

Даже без возникновения палестино-израильского кризиса военная помощь США и Запада Украине уже достигла «переломного момента», так как несколько европейских стран уже объявили о решении прекратить помощь Киеву, считает китайский ученый Цуй Хэн. Он считает, что поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада, чем поддержка Украины.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.