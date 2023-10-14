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В МИД раскрыли, как заблуждаются США при давлении на Россию

В МИД сочли заблуждением веру США в способность давить на Россию без ущерба

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Американские власти заблуждаются, когда думают, что могут давить на Россию без ущерба для себя. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов, передает РИА Новости.

«Похоже, США <…> уверовали в свою способность <…> оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что сейчас международная обстановка деградировала до опасного предела, так как западные политики злоупотребляют агрессивной риторикой.

Дипломат подчеркнул, что враждебная экспансия США и НАТО с созданием антироссийского плацдарма на Украине угрожает интересам России. В качестве примера он привел заявления о задаче нанести России «стратегическое поражение». По словам Воронцова, Запад сейчас «балансирует на грани прямого военного столкновения».

14 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал заявление, что ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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