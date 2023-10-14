В КНР заявили, что открыты усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке

Китай открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

«Мы приветствуем все усилия, которые могут остановить огонь», — отметил он.

По словам постпреда КНР при ООН, сейчас особенно важно снизить напряженность и защитить гражданское население региона.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что уже получил проект резолюции от Российской Федерации. Комментируя документ, он обратил внимание, что власти Китая открыты любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке.

Накануне в Пекине выразили обеспокоенность потенциальной эскалацией ближневосточного конфликта. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь. Заявление китайского спикера стало комментарием к объявлению Израиля о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа за сутки.

В июле постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО во всех бедах.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.