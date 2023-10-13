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Госсекретарь США по телефону пообещал Украине поддержку

Госсекретарь США Блинкен созвонился с главой МИД Украины Кулебой

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, убедив его в неизменности американской поддержки. Об этом сообщил госдепартамент, пишет РИА Новости.

«Они обсудили последние события на поле боя и усилия по формированию международной поддержки справедливого и прочного мира. Госсекретарь подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности, продолжению поддержки Украины тем, что ей необходимо для защиты независимости и обеспечения безопасности граждан», — сказано в пресс-релизе.

Сейчас Блинкен в турне по странам Ближнего Востока из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, Кулеба ранее также сообщал о состоявшемся звонке на своей странице в соцсети Х. По словам украинского политика, поддержка Запада финансами и вооружением продолжится.

Ранее американский журналист Стивен Гарднер высказал предположение, что Соединенные Штаты в ужасе от возможной истощающей войны на два фронта из-за ситуации с Израилем и Украиной.

До этого глава Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне войны между ХАМАС и Израилем внимание западных стран к конфликту на Украине может уменьшиться.

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