Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: руководство Израиля обрадовалось нападению ХАМАС

Политолог Облицов: премьер Израиля Нетаньяху обрадовался нападению ХАМАС

close
100%
Jacquelyn Martin/AP

На очередной аудиоконференции проекта «Круг мнений», организованной при поддержке «Ридуса», эксперты обсудили эскалацию арабо-израильского конфликта в секторе Газа. По мнению аналитика Антона Облицова, руководство Израиля обрадовалось нападению ХАМАС. Он отметил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху находится на грани отставки и надеется, что «победоносная война» поднимет его рейтинг.

«Оппозиция обвиняет Нетаньяху в узурпации власти, подвергает резкой критике все его начинания», — добавил Облицов.

Политтехнолог Виктор Васильев при этом считает, что палестинцы «уже победили», показав всему миру «слабость и уязвимость Израиля».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

13 октября Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Представители ООН считают, что это приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение.

Ранее в Израиле сообщили об обстреле территории Ливана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий