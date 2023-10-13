Политолог: руководство Израиля обрадовалось нападению ХАМАС

На очередной аудиоконференции проекта «Круг мнений», организованной при поддержке «Ридуса», эксперты обсудили эскалацию арабо-израильского конфликта в секторе Газа. По мнению аналитика Антона Облицова, руководство Израиля обрадовалось нападению ХАМАС. Он отметил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху находится на грани отставки и надеется, что «победоносная война» поднимет его рейтинг.

«Оппозиция обвиняет Нетаньяху в узурпации власти, подвергает резкой критике все его начинания», — добавил Облицов.

Политтехнолог Виктор Васильев при этом считает, что палестинцы «уже победили», показав всему миру «слабость и уязвимость Израиля».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

13 октября Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Представители ООН считают, что это приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение.

Ранее в Израиле сообщили об обстреле территории Ливана.