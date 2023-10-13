Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц поедет обсуждать евроинтеграцию Балкан в Албанию

Канцлер ФРГ Шольц поедет в Албанию для обсуждения евроинтеграции Западных Балкан

close
100%
Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приедет в Албанию для обсуждения евроинтеграции Западных Балкан. Визит состоится 16 октября, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

В Тиране Шольц встретится с лидерами стран Западных Балкан — Албании, Сербии, Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины — и Косово. Кроме Шольца, на встрече будут присутствовать первые лица ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Уточняется, что встреча пройдет в рамках Берлинского процесса.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности. Глава германского оборонного ведомства подчеркнула, что если на Западных Балканах не будет сильного европейского влияния, то «там будут другие — Россия или Китай».

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий