Шольц поедет обсуждать евроинтеграцию Балкан в Албанию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приедет в Албанию для обсуждения евроинтеграции Западных Балкан. Визит состоится 16 октября, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

В Тиране Шольц встретится с лидерами стран Западных Балкан — Албании, Сербии, Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины — и Косово. Кроме Шольца, на встрече будут присутствовать первые лица ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Уточняется, что встреча пройдет в рамках Берлинского процесса.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности. Глава германского оборонного ведомства подчеркнула, что если на Западных Балканах не будет сильного европейского влияния, то «там будут другие — Россия или Китай».

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.