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В ЛАГ осудили призыв Израиля эвакуировать население сектора Газа

Генсек ЛАГ Абульгейт: Израиль пытается спровоцировать перемещение населения Газы

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Shutterstock

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Генсек ЛАГ Ахмет Абульгейт от лица организации осудил призыв Армии обороны Израиля об эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Абульгейта, это является «попыткой Израиля спровоцировать перемещение жителей сектора Газа», которая нарушает положения статьи 49 Женевской Конвенции, запрещающей насильственное перемещение населения. При этом арабский политик призвал генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша и членов Совета Безопасности ООН осудить этот шаг Израиля.

До этого генсек ЛАГ назвал насилие на Ближнем Востоке результатом невыполнения резолюций ООН.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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