Путин рассказал о роли Грузии и Украины в СНГ

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Союза независимых государств (СНГ) в Бишкеке заявил, что Украина и Грузия, несмотря на то, что числились в формате СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия утрачивает собственную идентичность. Его слова приводит РИА Новости.

«Некоторые страны, которые раньше, а может быть, и сегодня еще, числятся в составе СНГ, они не работают в этом формате», — заявил он.

По его словам, у Грузии началось с попыток бывшего президента Михаила Саакашвили «решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию».

Он отметил, что Украина подписала основополагающий документ по содружеству, но не присоединилась к СНГ в полноценном формате и не участвовала в работе организации. По его словам, Киев изначально по сути дела уклонился от масштабного сотрудничества в рамках данного союза.

Также Путин отметил, что Молдавия практически утрачивает собственную идентичность, так как элита страны считает себя румынами. Путин подчеркнул, что это «их выбор».

13 октября президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. В саммите участвуют президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на мероприятие.

Содружество Независимых Государств было основано главами России, Белоруссии и Украины путем подписания в декабре 1991 года в резиденции Вискулях в Беловежской пуще.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».