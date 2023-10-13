Израильский общественник оценил призыв к палестинцам покинуть дома за 24 часа

Писатель и общественный деятель Исраэль Шамир в интервью Tsargrad.tv прокомментировал призыв Израиля эвакуироваться из сектора Газа за 24 часа. По его мнению, это сравнимо с «Нахабой». Таким термином называли изгнание палестинцев с территорий, которые сейчас считаются Израилем, — в 1948 году, пояснил общественник.

«Да, это все, конечно, ужасная вещь. <...> Мне трудно сказать, но не думаю, что палестинцы поддадутся на такую уловку. Знаете, как говорится, сказать народу «бегите» — это, в общем, конечно, и дурак может. Но добиться такого результата неочевидно, что удастся», — сказал эксперт.

Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили Организацию объединенных наций (ООН) о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Представители ООН считают, что это приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее пресс-секретарь дипмиссии РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова заявила о продолжающейся проработке вариантов эвакуации россиян из сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху заявил, что страна переходит к массированной атаке, «какой еще не было».