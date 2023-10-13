В США разглядели тревожный сигнал в словах Путина о конфликте на Ближнем Востоке

Бывший разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что заявление президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке и его трезвая оценка ситуации является тревожным сигналом для Вашингтона.

Шаффер считает, что политика администрации главы Белого дома Джо Байдена подлила масла в огонь уже существующих конфликтов и разногласий на Ближнем Востоке, и российский лидер это осознает.

«Ирония в том, что Путин, являющийся нашим противником, обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — сказал экс-разведчик.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что не понимает для какой цели США продолжают стягивать авианосные группы в Средиземное море к Израилю.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.