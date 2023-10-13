Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп хочет, чтобы Нетаньяху ушел

Rolling Stone: Трамп высказался за уход Нетаньяху с поста премьера Израиля

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в общении с журналистами высказался за уход Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля, сообщает журнал Rolling Stone.

«Трамп также выразил желание, чтобы Нетаньяху ушел в отставку к тому времени, когда он может вступить в должность президента Соединенных Штатов в 2025 году», — сообщает журнал.

Известно также, что Трамп в общении с прессой очень сильно ругал Нетаньяху, в особенности за провал Моссада — израильской разведки, которая не сумела выявить и вскрыть подготовку нападения ХАМАС на Израиль. Кроме того, Трамп высказался за прекращение любой помощи Палестине.

Ранее кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал Дональда Трампа за то, что он назвал группировку «Хезболла» «очень умной» и выразил недовольство в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий