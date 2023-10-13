Трамп хочет, чтобы Нетаньяху ушел

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в общении с журналистами высказался за уход Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля, сообщает журнал Rolling Stone.

«Трамп также выразил желание, чтобы Нетаньяху ушел в отставку к тому времени, когда он может вступить в должность президента Соединенных Штатов в 2025 году», — сообщает журнал.

Известно также, что Трамп в общении с прессой очень сильно ругал Нетаньяху, в особенности за провал Моссада — израильской разведки, которая не сумела выявить и вскрыть подготовку нападения ХАМАС на Израиль. Кроме того, Трамп высказался за прекращение любой помощи Палестине.

Ранее кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал Дональда Трампа за то, что он назвал группировку «Хезболла» «очень умной» и выразил недовольство в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.