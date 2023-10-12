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В Молдавии ответили на обвинения в препятствии посадке самолета из Израиля

В МИД Молдавии опровергли, что страна препятствует посадке самолета из Израиля

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Михай Карауш/РИА Новости

Советник министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров заявил, что власти республики не препятствуют приземлению самолета из Израиля с молдавскими гражданами, передает РИА Новости.

Власти Молдавии не организовали эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им покинуть страну на коммерческих авиарейсах.

До этого молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что оплатил гражданам Молдавии билеты, но власти республики не дали разрешение борту приземлиться в Кишиневе.

Захаров заявил, что разговаривал с послом Республики Молдова в Государстве Израиль Алексом Ройтманом, который беседовал с представителями израильского аэропорта.

«Никаких препятствий со стороны нашей власти нет, это фейки и спекуляции», — сказал он.

Советник главы МИД добавил, что в аэропорту Израиля осуществляется много рейсов, поэтому некоторые самолеты вылетают с опозданием, в том числе упомянутый.

До этого пресс-секретарь представительства Российской Федерации при Палестине Алия Зарипова заявила, что на 11 октября в списках на эвакуацию из сектора Газа находились 400 человек, 300 из которых являются гражданами России.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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