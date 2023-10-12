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В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к вооруженному конфликту с РФ

Политолог Шорников: Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией

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Vladislav Culiomza/Reuters

Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил глава тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) Игорь Шорников, передает РИА Новости.

Таким образом эксперт прокомментировал недавнее заявление молдавского президента Майи Санду, согласно которому республика увеличила траты на оборону. Более того, глава государства назвала Москву самой большой угрозой для национальной безопасности страны.

Как сказал политолог, Санду с самого начала стремилась избавиться от российского военного присутствия в регионе. Однако ее текущие действия свидетельствуют о фактической подготовке Кишинева к вооруженному конфликту, уточнил Шорников.

«Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона — множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром», — добавил директор ИСПИРР.

Также он подчеркнул, что в скором времени может быть открыть путь «к новому конфликту на Днепре». Это произойдет, если молдавский парламент одобрит проект стратегии национальной безопасности. РФ в документе обозначена «врагом» республики, уточнил эксперт.

Ранее президент Молдавии обвинила российские власти в подготовке к дестабилизации ситуации в республике.

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