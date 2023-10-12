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В Пентагоне рассказали об условиях для Израиля по применению американского оружия

Глава Пентагона Остин: Вашингтон не ставит условий Израилю по применению оружия

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит Израилю условий по применению полученной военной помощи, однако ожидает, что ЦАХАЛ воспользуется поставками «правильно». Об этом пишет «Европейская правда».

«Мы не выдвигали никаких условий по предоставлению этого оборудования. Это профессиональные военные, которых возглавляет профессиональное руководство. Мы надеемся и ожидаем, что они сделают правильные вещи в рамках своей кампании», — сказал глава Пентагона.

Как отметил Остин, Израиль может самостоятельно определять, как будут выглядеть военные операции страны в сторону ХАМАС.

Ранее в Белом доме рассказали, что США передали Израилю ракеты для систем ПРО «Железный купол». За помощью к Вашингтону обратились власти Израиля.

Кроме того, США направили к границам Израиля авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также сообщал, что туда же отправят и второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

Ранее сообщалось, что США испытывают сложности с поставками оружия Украине и Израилю.

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Война в Израиле
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