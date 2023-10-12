США испытывают сложности с поставками оружия Украине и Израилю

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков рассказал «Ленте.ру», что США испытывают проблемы с отправкой оружия одновременно Украине и Израилю.

По словам Конькова, у Вашингтона есть потенциал для поставок оружия одновременно двум странам, но конгресс США испытывает определенные сложности.

«Америка переживает очередной шатдаун — приостановку работы правительства. В силу излишне выросших объемов госдолга у страны нет возможности дать больше, чем потрачено, без соответствующего разрешения конгресса. А в конгрессе сейчас есть проблемы, потому что нет спикера в нижней палате», — пояснил политолог.

Он добавил, что в настоящий момент непонятно, смогут ли США реализовать свои возможности в текущей ситуации.

До этого американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.