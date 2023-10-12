Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США испытывают сложности с поставками оружия Украине и Израилю

Политолог Коньков: у США есть сложности с поставками оружия Украине и Израилю

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков рассказал «Ленте.ру», что США испытывают проблемы с отправкой оружия одновременно Украине и Израилю.

По словам Конькова, у Вашингтона есть потенциал для поставок оружия одновременно двум странам, но конгресс США испытывает определенные сложности.

«Америка переживает очередной шатдаун — приостановку работы правительства. В силу излишне выросших объемов госдолга у страны нет возможности дать больше, чем потрачено, без соответствующего разрешения конгресса. А в конгрессе сейчас есть проблемы, потому что нет спикера в нижней палате», — пояснил политолог.

Он добавил, что в настоящий момент непонятно, смогут ли США реализовать свои возможности в текущей ситуации.

До этого американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий