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Фон дер Ляйен рассказала об угрозе демократии Молдавии со стороны России

Глава ЕК фон дер Ляйен рассказала об угрозе демократии в Молдавии со стороны РФ

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vonderleyen/Twitter

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон Дер Ляйен во время визита в Молдавию заявила, что Кишинев успешно двигается в Европейский союз (ЕС), несмотря на «угрозы и препятствия демократии со стороны России». Об этом она написала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Молдова снова и снова демонстрировала, насколько глубоко она привержена своему пути вступления в ЕС. Вы уже прошли долгий путь, несмотря на столькие препятствия и угрозы вашей демократии со стороны России», — написала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также похвалила Молдавию, заявив о необходимости «оставаться сосредоточенной» и «продолжать хорошо работать».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Российская Федерация планировала дестабилизировать ситуацию в республике весной текущего года и якобы не отказалась от этих намерений. При этом она не привела каких-либо доказательств или фактов, подтверждающих это.

До этого Санду назвала Россию источником нестабильности для Молдавии. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».

Ранее в Молдавии призвали объединить силы для свержения власти.

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