Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» узурпировали власть в республики, считает бывший глава государства Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что руководство страны пытается повторить путь Украины, углубляя сотрудничество с НАТО и проводя антироссийскую политику.

«Настоящая угроза национальной безопасности — это сам режим Майи Санду, который узурпировал власть в Молдове. Для свержения этой власти необходимо объединение всех здоровых сил, вне зависимости от идеологических и геополитических программных целей. Молдова без Майи Санду», — написал Додон.

Он добавил, что Санду озвучила различные угрозы в проекте Стратегии нацбезопасности, представленном 11 октября. Додон подчеркнул, что эти опасения будут использованы ею для запугивания народа Молдавии и отмены будущих выборов.

Ранее Санду назвала Россию «угрозой» для Молдавии.