В форуме «Крымская платформа» в Чехии будет участвовать 41 страна

Спикер палаты чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова заявила, что представители 41 страны поучаствуют в форуме «Крымская платформа». Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждено участие 41 страны. Президент (Украины Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский в режиме онлайн выступит перед участниками (встречи. — «Газета.Ru»)», — сказала Пекарова-Адамова.

Отмечается, что количество участников на форуме в Чехии будет гораздо больше, чем в Хорватии в 2022 году.

Ранее хорватский премьер-министр Андрей Пленкович в ходе выступления на форуме «Крымская платформа» в Киеве сообщил, что страна в скором времени примет решение о передаче Украине пакета военной помощи на сумму €30 млн. Пленкович пообещал, что поддержка Киева Загребом имеет конкретный характер и будет продолжаться в будущем.

До этого украинский президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министрами Северной Македонии и Хорватии Димитаром Ковачевским и Андреем Пленковичем военное сотрудничество и поблагодарил премьеров за уже оказанную поддержку.

Ранее Зеленский подвел итоги встречи с премьером Хорватии Пленковичем.