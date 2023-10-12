В ФРГ встревожились результатами расследования повреждения на Balticconnector

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что предварительные результаты расследования взрыва на газопроводе Balticconnector в Финском заливе вызывают беспокойство. Об этом пишет ТАСС.

«Информация, которой я обладаю, вызывает тревогу», — заявил Писториус в Брюсселе в кулуарах встречи министров военных ведомств НАТО.

Он отметил, что необходимо обсудить детали ЧП в спокойной обстановке между союзниками. Другой информации глава Минобороны ФРГ не привел.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски, большая его часть проходит по дну Балтийского моря. Его пропускная способность – до 2,6 млрд кубометров в год.

О повреждении газопровода стало известно 7 октября, когда о падении давления сообщил один из его операторов Gasgrid Finland. 8 октября газопровод перекрыли.

10 октября Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода. Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждения не могут быть вызваны естественными причинами.

Ранее журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев заявил, что взрыв на газопроводе Balticconnector вызвал на Западе тихую панику.