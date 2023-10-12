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Политолог: взрыв газопровода Balticconnector вызвал на Западе тихую панику

Политолог Латышев: ЧП на газопроводе Balticconnector вызвало на Западе панику

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Томас Юджстер/РИА «Новости»

Взрыв на газопроводе Balticconnector в Финском заливе вызвал на Западе тихую панику. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев. По его мнению, в Европе полагают, что получили ответ на подрыв российских «Северных потоков».

«Будет очень забавно наблюдать, как западники, превратившие в профанацию расследование диверсии на «Северных потоках», чтобы не выйти на самих себя <...> будут расследовать новые инциденты в Финском заливе. Год им потребуется, чтобы назначить виновников происшествия, или пару недель? А может, вообще замнут эту таинственную историю», — предположил эксперт.

Газопровод Balticconnector проложен через Финский залив между городом Инкоо в Финляндии и эстонским населенным пунктом Палдиски. Его общая протяженность составляет 151 км. Пропускная способность — до 2,6 млрд кубометров в год. Операторами являются финская и эстонская государственные компании Gasgrid и Elering.

12 октября представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил на брифинге, что следствием были обнаружены «внешние следы» на дне Балтийского моря в районе места поломки Balticconnector.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о поддержке Финляндии и Эстонии в расследовании повреждения газопровода.

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