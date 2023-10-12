Армения просит ООН предотвратить переселение армян из Карабаха

Армения просит Международный суд ООН распорядиться о временных мерах в отношении Азерабайджана, чтобы предотвратить дальнейшее вынужденное переселение этнических армян из региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армянской делегации в суде Егише Киракосян.

«Еще есть время предотвратить вынужденное переселение этнических армян и защитить тех немногих этнических армян, которые остаются в Нагорном Карабахе, и тех, кто незаконно находится в азербайджанских тюрьмах», — заявил он.

По его словам, суд должен принять меры в отношении Баку, чтобы остановить «этнические чистки» в отношении Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.