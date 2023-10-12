Турция изъявила желание передать помощь в зону конфликта на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Турции готовы доставить гуманитарную помощь в зону палестино-израильского конфликта и ждут соответствующего указания президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в министерстве национальной обороны.

«ВС Турции готовы выполнить задачи, которые будут поставлены для доставки помощи в соответствии с директивами, которые будут даны господином президентом», — отметил собеседник агентства.

11 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не одобряет любые действия против гражданского населения в зоне палестино-израильской эскалации.

Также турецкий лидер выразил мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну или две недели. Эрдоган отметил, что озабоченность Турции этим конфликтом очень велика.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.