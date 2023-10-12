Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция изъявила желание передать помощь в зону конфликта на Ближнем Востоке

РИА Новости: Турция готова передать помощь в зону конфликта Израиля и Палестины

close
100%
Lefteris Pitarakis/AP

Вооруженные силы Турции готовы доставить гуманитарную помощь в зону палестино-израильского конфликта и ждут соответствующего указания президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в министерстве национальной обороны.

«ВС Турции готовы выполнить задачи, которые будут поставлены для доставки помощи в соответствии с директивами, которые будут даны господином президентом», — отметил собеседник агентства.

11 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не одобряет любые действия против гражданского населения в зоне палестино-израильской эскалации.

Также турецкий лидер выразил мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну или две недели. Эрдоган отметил, что озабоченность Турции этим конфликтом очень велика.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий