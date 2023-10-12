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В Индии рассказали о позоре Зеленского

HT: опозоренный Зеленский уехал после отказа выступить в парламенте Румынии

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Johanna Geron/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского унизили, отказав ему в выступлении в парламенте Румынии, он уехал опозоренным. Так считает индийское издание Hindustan Times (HT).

«Огромное унижение для Зеленского в стране НАТО», — сказали в видеосюжете.

До этого правительство Румынии отменило заседание, на котором должен был выступить Зеленский. Позднее он заявил, что не планировал выступать перед парламентом.

В сюжете приводятся слова сенатора Дианы Шошоакэ, которая обвинила Зеленского в нацизме, добавив, что ему нечего делать в ее стране.

Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский намерен совершить визит в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По информации портала Axios, представители администрации президента Украины направили офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официальный запрос с целью согласования такого визита. Как заявили источники Axios, обсуждение находится на ранней стадии, конкретных дат возможной поездки главы украинского государства в Израиль пока нет.

Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает метаться».

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