Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек поражение коалиции действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на будущих выборах в Германии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что победу скорее всего одержит правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По мнению сенатора, растущие рейтинги АдГ и падающие значения для правящих партий могут свидетельствовать о недовольстве немецких избирателей Шольцем и его политикой.

«Нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года», — резюмировал Пушков.

До этого опрос института INSA показал, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла нового рекорда популярности в Германии.

Согласно данным опроса, если бы федеральные выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получил Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27% респондентов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.