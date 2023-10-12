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В Совфеде предрекли поражение Шольцу на будущих выборах

Сенатор Пушков предрек поражение коалиции во главе с Шольцем на будущих выборах

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Fabian Sommer/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек поражение коалиции действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на будущих выборах в Германии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что победу скорее всего одержит правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По мнению сенатора, растущие рейтинги АдГ и падающие значения для правящих партий могут свидетельствовать о недовольстве немецких избирателей Шольцем и его политикой.

«Нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года», — резюмировал Пушков.

До этого опрос института INSA показал, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла нового рекорда популярности в Германии.

Согласно данным опроса, если бы федеральные выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получил Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27% респондентов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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